"الإمارات للمحامين" تشارك في معرض الشارقة للعمل التطوعي

الشارقة 24:

بادرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أمس الأربعاء، بالمشاركة في معرض الشارقة للعمل التطوعي بجامعة الشارقة والذي تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

وتأتي النسخة الأولى لهذا العام من المعرض مستهدفة طلبة الجامعات لترسيخ الدور الذي تمثله هذه الشريحة في المجتمع وبناء منظومة تطوعية فاعلة.

من جهته، أشار المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، حرص الجمعية على دعم كافة الجهود المجتمعية لنشر ثقافة التطوع وممارسته في إطار رفع الوعي بأهمية التطوع كطاقة ثانية ومعززة للبناء والتقدم والانتماء.

وأكد الشامسي أن الجمعية تعمل من خلال رؤاها على تنمية جهود أعضائها التطوعية وتكريس مفهوم التوعية المجتمعية وتعزيز التطوع كأسلوب حياة، كما وتعمل على طرح وتقديم برامج وفعاليات وأنشطة توعوية تعكس بشكل مباشر القيمة الإيجابية للتطوع بشكل مباشر لزوار الجناح بطريقة سلسة وفعالة.