سوق الجبيل بالشارقة يشارك في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

الشارقة 24:

نظم سوق الجبيل، أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مجموعة من الأنشطة التوعوية المصاحبة للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام تحت شعار "40% وقاية - 40% شفاء".

وأقيمت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللجنة الخليجية للتوعية بالسرطان، وذلك خلال الفترة من 2-9 فبراير الجاري، وهدفت إلى رفع الوعي الصحي حول مختلف أنواع السرطان بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر لخفض وفيات أمراض السرطان وفق المؤشرات الوطنية وبما يتماشى مع أهداف الأجندة الصحية لرؤية الإمارات 2021.

وقال حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل: "نحرص بشكل مستمر على المشاركة في المبادرات والحملات الصحية، التوعوية والتثقيفية، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية، والتزامنا بتشجيع أنماط الحياة الصحية، خصوصاً بين الموظفين والعمال والمستثمرين العاملين في السوق، لتعزيز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة، إضافة إلى نشر الممارسات الصحيحة بين الزوار من الجنسيات كافة".

وتوجه الزرعوني بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وقسم التثقيف والتعزيز الصحي في الوزارة، على سعيهم الدائم إلى حماية المجتمع والمحافظة على صحة وسلامة أفراده، وأكد أن إدارة السوق ترحب دائماً بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الشراكة في المبادرات والفعاليات المماثلة، والتي تؤكد الدور المجتمعي الفاعل لسوق الجبيل، في دعم وتعزيز الحياة الصحية.

وتضمنت الأنشطة التي شهدت إقبالاً كبيراً من زوار السوق، تقديم وتوفير الفحوصات والاستشارات الطبية حول سرطان عنق الرحم والقولون، وتشجيع الأفراد على إتباع نمط غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني.