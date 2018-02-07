راشد شرار: مهرجان الشعر الشعبي يجمع لهجات الوطن العربي بالشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال راشد شرار، مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، ومدير مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، إن المهرجان يجمع لهجات الوطن العربي في الشارقة، ويستضيف 40 شاعراً على مدار أيام المهرجان، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 شاعراً لتوقيع دواوينهم.



وأضاف شرار، في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن المهرجان ينطلق تحت شعار "القصيدة الشعبية.. منصة للتواصل"، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من الشعراء من مختلف البلدان يعطي زخماً وأهمية مضافة للمهرجان.



وأوضح أن الجمهور الذي حضر افتتاح المهرجان وامتلاء المسرح عن آخره يدل على نجاحه، مشيراً إلى أن المهرجان حصل على مرتبة أفضل مهرجان في الوطن العربي لثالث سنة على التوالي.