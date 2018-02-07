علي سالم المدفع: مطار الشارقة يضع أهدافاً استراتيجية لتعزيز التوطين

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "نسعى إلى تنمية قدرات القوى البشرية الوطنية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإيماناً منا بأهمية تعزيز الهوية الوطنية، وسعياً نحو منح المواهب الطموحة فرصة الانطلاق لتحقيق حياة مهنية ناجحة في مختلف المجالات، ولا شك بأن المعرض الوطني للتوظيف يعد منصة ممتازة تدعم مساعينا في جذب المزيد من المواطنين الذين يبحثون عن مهنة طموحة وذات حوافز في قطاع الطيران".



وأضاف المدفع: "وضعت هيئة مطار الشارقة الدولي أهدافاً استراتيجية لتعزيز التوطين، ونحن نستمر في استقطاب الموارد البشرية الموهوبة والمبدعة، ونعمل على توفير الاستقرار الوظيفي، وتطوير مهارات كوادرنا المواطنة من خلال برامج التدريب المستمرة، لمساعدتهم على تحقيق دورهم المحوري في المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام".



وأكد رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن المعرض يشكل ملتقى للمؤسسات والشركات التي تحرص على توظيف الكوادر الإماراتية المؤهلة لتطوير قواها العاملة، وسد حاجات التوظيف المستقبلية، والالتقاء بالباحثين عن فرص العمل في مختلف المجالات، موجهاً شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يمثل فرصة حقيقية للشباب الإماراتي ويدعم جهود التوطين في الدولة.