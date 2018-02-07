النومان يشكر مجلس الوزراء لاختياره عضواً بـ "الهيئة العامة للرياضة"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه سعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، على رعايته الدائمة للرياضة في الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للرياضة والرياضيين.

وشكر سعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس الوزراء على ثقتهم الغالية في ترشيحه واختياره عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف النومان لـ "الشارقة 24" أن هذا الموضوع مهم وصعب خصوصاً في عملية الانتقال النوعي فيما كنا عليه وإلى ما نطمح الوصول إليه خلال الفترة القادمة بناء على رغبات الشارع الرياضي والاتحاد والأندية.

وفي ختام حديثه قال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي نتعهد بأن نخلص في عملنا وننتج وأن نكون على ثقة القيادة الرشيدة في نقل الرياضة للتميز وتحقيق طموحاتنا في مختلف البطولات والمنافسات.

ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي وعضوية كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ورائد عبيد محمد الزعابي نائب مدير مراكز الدفاع المدني في عجمان.