ذكرى المنصوري تثمن حرص المجلس الاستشاري ومتابعته لشؤون الأسر المواطنة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمنت ذكرى المنصوري مدير مركز التنمية الأسرية بمدينة كلباء، حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومتابعته الدائمة لشؤون الأسر المواطنة في كافة ربوع الإمارة.

وأشادت المنصوري في تصريحات لـ "الشارقة 24" بدور لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، وحرصها على تنظيم زيارات دورية لمراكز التنمية الأسرية والتعرف على أنشطتها ومبادراتها الداعمة للأسر.

وقالت المنصوري على هامش اجتماع ضم مسؤولي المركز مع وفد لجنة شؤون الأسرة خلال زيارة الأخير للمركز، إن مثل هذه الاجتماعات من شأنها تحقيق التكامل المؤسسي وتبادل الأفكار التي تنعكس على مخرجات العمل ونواتجه بشكل إيجابي يعلي ويعزز من معدلات رضا المتعاملين من الأسر المواطنة.

وأوضحت مدير مركز التنمية الأسرية بكلباء، أن وفد لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري، تعرف خلال زيارته للمركز على جملة من أنشطته ومبادراته الأسرية والمجتمعية، ومنها برامج الاستشارات الزوجية والنفسية والاجتماعية، ومبادرة "مودة"، ومبادرة "أجيال".