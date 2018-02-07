"حمرية الشارقة" تحصد لقب "سوبر براندز الإمارات" لعام 2018

الشارقة 24:





حازت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على جائزة "سوبر براندز الإمارات لعام 2018" التي تمنحها مؤسسة "سوبر براندز" العالمية، وذلك بناء على تصويت مجلس التحكيم الدولي التابع للجائزة وأكثر من 4 آلاف من خبراء التسويق في مجتمع الأعمال الإماراتي.

كما فازت23 شركة تعمل في المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بفئات مختلفة من جائزة "سوبر براندز" لهذا العام، وهي إحدى أهم الجوائز المرموقة في العالم التي تُمنح للعلامات التجارية المتميزة، إذ تخضع لمعايير دقيقة وتتم تحت إشراف نخبة من الحكام الدوليين المشهود لهم بالكفاءة في مجال الإدارة والتسويق.

وتسلّم سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، درع الجائزة خلال حفل رسمي أقيم الأربعاء، في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي مؤسسة "سوبر براندز الشرق الأوسط"، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة الحرة بالحمرية، والشركات العاملة في الهيئة التي فازت بالجائزة.

وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: إن فوز الهيئة بجائزة "سوبر براندز" للعام الثاني على التوالي، هو اعتراف بتميز الهيئة، وريادة "حمرية الشارقة" في تقديم خدمات عالية الجودة وفق أرقى المعايير الإماراتية والعالمية، والتي باتت تحظى برضا كافة الجهات المتعاملة معها، معتبراً أن هذا الفوز المتجدّد يعكس حرص الهيئة وسعيها المتواصل والدؤوب للارتقاء بخدماتها وآدائها وصولاً إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف أنشطتها.

وأكد المزروعي أن هذا الفوز سيشكل حافزاً إضافياً لأسرة الهيئة نحو مواصلة العمل ومضاعفة الجهود لتطوير منطقة حرة من الطراز الأول، تواكب الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة، وتلعب دوراً فاعلاً في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم إلى الإمارة، إلى جانب دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير المزايا والتسهيلات والاستشارات التي تساعد على تحقيق أفضل العوائد المؤسسية والاقتصادية.

وجاء فوز الهيئة بالجائزة واللقب بناء على تقييم مفصّل وعملية اختيار دقيقة قام بها المجلس التحكيمي لمؤسسة "سوبر براندز" من ضمن القائمة النهائية للعلامات التجارية التي تم ترشيحها من قبل الباحثين التابعين للمنظمة، والتي أعقبها دعوة كبار المدراء التنفيذيين ومدراء التسويق من قائمة العلامات التجارية النهائية للتصويت عبر الإنترنت للعلامات التجارية المرشحة، ومن خلال استطلاع للرأي أجري عبر الإنترنت، تم اختيار العلامات التجارية التي حصلت على غالبية الأصوات وفازت بلقب أفضل العلامات التجارية.

وكانت مؤسسة "سوبر براندز" العالمية منحت في عام 2017 هيئة المنطقة الحرة بالحمرية جائزة أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2017، وتُعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تُعدّ من بين أضخم المناطق الحرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 6700 شركة من 157 جنسية تعمل في مختلف القطاعات الصناعية "الخفيفة والثقيلة" والتجارية كقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد والبناء والأغذية، بالإضافة لاستقطابها مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات البحرية الملاحية وتصميم وبناء وصيانة السفن بأنواعها وأحجامها المختلفة.