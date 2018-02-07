فاطمة المهيري: "استشاري الشارقة" حريص على توفير الدعم للمؤسسات الأسرية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت سعادة فاطمة المهيري رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حرص المجلس وعبر كافة إمكاناته على ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام وتوفير شتى سبل الدعم للمؤسسات الحكومية المختصة بشؤون الأسرة.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" على هامش جولة ميدانية للجنة بمراكز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، أن هذا الاهتمام إنما هو اهتمام بتوفير عناصر تماسك واستقرار الأسرة المواطنة في المقام الأول.

وأضافت المهيري أن زيارة اللجنة واجتماعاتها مع مسؤولي مراكز التنمية الأسرية بالشرقية، تأتي ضمن خطة اللجنة الاستراتيجية لتعزيز أواصر التعاون مع الجهات الشريكة العاملة في القطاع الأسري.

واختتمت رئيس لجنة شؤون الأسرة حديثها بالإشارة إلى ما تضمنته الاجتماعات من محاور تضمنت التعرف على أنشطة ومبادرات مراكز التنمية الأسرية، فضلا عن تبادل الرؤى والاتفاق على جملة من التوصيات الهادفة والتي سيتم بلورتها وعرضها على المجلس الاستشاري لدراستها لاحقا.