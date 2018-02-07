نورة الكعبي: الشارقة قلب الثقافة العربية والإسلامية

الشارقة 24:

ناقش متحدثون ومشاركون في جلسات اليوم الأول للملتقى العربي للتراث الثقافي الأول، الذي ينظمه إيكروم الشارقة على مدار 3 أيام في فندق شيراتون الشارقة، مفاهيم التراث الثقافي في المنطقة العربية، وسبق الجلسات كلمة الإمارات لمعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، قائلة: إن الشارقة قلب الثقافة وكل ما يعني الثقافة العربية والثقافة الإسلامية، وهذه الحالة ليست بغريبة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإن الشارقة هي المكان الأنسب لاستضافة مثل هذا الحدث.

وأضافت في كلمة لها قبل بدء الجلسة الحوارية الأولى من جلسات الملتقى العربي للتراث الثقافي، إن الشارقة كانت في العام 1998 عاصمة الثقافة العربية، وفي العام 2014، عاصمة الثقافة الإسلامية، كما تم اختيارها من قبل اليونسكو عاصمة عالمية للكتاب في العام 2019، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة.

ولفتت إلى أن الشارقة هي حاضنة الثقافة بما تتضمنه أجندتها السنوية من معارض دولية للكتب ومعارض فنية عالمية، ومتاحف، وأنشطة مسرحية وفكرية وإبداعية.

مشيرة إلى أن صون الموروث الثقافي والحضاري يعد الركيزة الأساسية في الحفاظ على الثقافة والهوية، وعنصر مؤثر في تعزيز قيم الانتماء في المجتمع العربي، والحفاظ على هذا الموروث هو مسؤولية نتشارك بها جميعاً، والحديث عن الموروث الحضاري لا يتوقف عند أعتاب الماضي، بل يتجاوزه إلى للتمعن والنظر إلى الواقع وكيفية تطويع مفرداته لتشكيل ملامح المستقبل، ويمكننا من تمرير ثوابت هويتنا إلى الأجيال القادمة.

وقالت: إن حماية المواقع الأثرية تعتبر مطلباً مهماً لضمان الحفاظ على موروثنا الثقافي والحضاري، فالعالم العربي يمتلك 82 موقعاً أثرياً مسجلاً، يوجد منها 8 مواقع في دولة الإمارات، ومنها يقع في الشارقة، في منطقة مليحة الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم، فيها قصة استيطان بشري قبل أكثر من 130 ألف عام.

ولفتت إلى أنه لا يمكن النظر إلى عملية الحفاظ على التراث على أنها مكون مهم من مكونات الثقافة والهوية فحسب، بل يجب علينا اعتبارها أيضاً عضواً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على التراث كان في مقدمة المسائل التي أولاها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، جل اهتمامه، ومع إحيائنا لعام زايد، يجب علينا الاستمرار في حمل هذه الرسالة إجلالاً لذكراه العطرة، واستمراراً على نهجه النابع من عمق الانتماء لتراب هذا الوطن.

وأعربت الوزيرة الكعبي في ختام كلمتها، عن شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة، وإمارة الشارقة، وإكيروم الشارقة.

اليوم الأول

في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمدراء العامين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والتي أدارها الإعلامي أحمد علي الزين، تحدث فيها ويبر ندورو، مدير عام المركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية (إيكروم)، والدكتور خالد ايرن، مدير عام مركز دراسات التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، والدكتور معجب الزهراني، مدير معهد العالم العربي في باريس، والدكتورة آنا باوليني، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور محمد يونس، ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ركزت على الفروقات الكامنة بين مفاهيم التراث، خصوصاً على مستوى المجتمعات المحلية، وهدفت إلى اثراء الفهم والتقدير الجماعي للتراث، وتشكيل أرضية مشتركة حول ماهية الموضوع المطروح.

وفي الجلسة الأولى، تحدث كل من المعماري راسم بدران رئيس دار العمران في الأردن، وريتا عوض، خبيرة في شؤون الثقافة والتراث والفنون، والدكتور يوسف فضل، مؤسس لجامعة الشارقة، مدير جامعة أم درمان الإسلامية، تناولوا فيها مفهوم التراث الثقافي في المنطقة العربية، وتساءل المتحدثون: ما هو التراث الثقافي ضمن سياق الفكر والثقافة، وما الذي يعتبر تراثاً ومن يملك هذا التراث، وكيف يمكن للتراث الثقافي توحيد المجتمعات، وتساءلوا عن دور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل مفهوم التراث الثقافي، وقدموا اجتهادات مهمة تستحق البحث والنقاش، ودار نقاش مع الحضور شكل فقيمة مضافة لما عرضه المشاركون.