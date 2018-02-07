"شؤون الأسرة" بـاستشاري الشارقة تزور مراكز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد وفد من لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حرص المجلس على توفير كافة سبل الدعم للجهات المنوطة بدعم الأسر المواطنة بشتى السبل اتباعا لنهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته الدائمة بتوفير عناصر استقرار وتماسك الأسرة.

جاء ذلك لدى جولة ميدانية للوفد شملت زيارات لمراكز التنمية الأسرية في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

ترأس الوفد الزائر فاطمة المهيري رئيس لجنة شؤون الأسرة، بحضور سالم خميس المزروعي، وسلطان الشرقي عضوي المجلس.

تعرف الوفد الزائر خلال اجتماعات تنسيقية مع مديرات مراكز التنمية الأسرية في المدن الثلاث على برامج ومبادرات المراكز الداعمة للأسر المواطنة في مختلف النواحي الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتربوية.

تخلل الاجتماع تقديم العرض المرئي عن أنشطة كل مركز وإسهاماته في الارتقاء بواقع المرأة والرجل والطفل على حد سواء.

وناقش الوفد الزائر مع مسؤولي الأقسام بمراكز التنمية الأسرية جملة من المقترحات والآراء التطويرية بهدف بلورتها من قبل لجنة شؤون الأسرة، وعرضها على المجلس الاستشاري لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

وأوصى المشاركون في الاجتماعات التنسيقية بضرورة عقد لقاءات دورية مع لجنة شؤون الأسرة، وبحث ودراسة توحيد آليات العمل بين الدوائر الحكومية ذات الاختصاصات الأسرية والاجتماعية، وتعزيز الجانب الرياضي في أنشطة مراكز التنمية الأسرية، خاصة لدى طلبة المدارس والأطفال.