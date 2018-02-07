بلدية الشارقة تكرّم الأقسام المتعاونة مع الخط الساخن والموظفين المتميزين

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة حفلاً لتكريم الأقسام المتعاونة مع الخط الساخن خلال العام الماضي 2017، بحضور سعادة عبد الله القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وسعادة علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، لتعاونهم واستجابتهم السريعة في استلام البلاغات والشكاوى والمقترحات، مما كان له الأثر السريع والإيجابي في إنجاز أعمال البلدية، حيث تم تكريم قسم مراقبة نظافة المدينة وقسم النظافة، وقسم الرقابة الصحية، كما تم تكريم 3 موظفين من الخط الساخن وهم مصطفى السيد، وآمنة حسن ناصر، وسعد طالب أحمد، تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم الاستثنائية التي بذلوها، من أجل تحقيق الاستجابة السريعة لبلاغات وشكاوى وملاحظات المتعاملين في حالات الطوارئ، مما أسهم في نجاح أعمال البلدية.

وأكد سعادة علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن التكريم جاء تقديراً للجهود التي بذلوها خلال العام الماضي وساهمت في إنجاح العمل، حيث تحرص البلدية بشكل دائم على تكريم المتميزين، لتحفيزهم على الاستمرار في البذل والعطاء، وتعزيز انتمائهم للعمل، وهو نهج تسير عليه البلدية انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريم المميزين في عملهم، لما يقومون به من جهد كبير لخدمة مؤسساتهم وخدمة الإمارة.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن بلدية مدينة الشارقة لا تألو جهداً في التحفيز على البذل والعطاء لتحقيق مصلحة العمل، فهذا التكريم يولد دافعاً كبيراً لديهم لبذل مزيداً من الجهود والتميز، ويفسح لهم الطريق نحو الإبداع.