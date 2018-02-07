إطلاق العدد الأول من مجلة "شارقة التطوع"

الشارقة 24:

تزامناً مع فعاليات معرض الشارقة للعمل التطوعي الأول، دشنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي العدد الأول من مجلتها "شارقة التطوع" المتخصصة في العمل التطوعي والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، حيث شملت المجلة عدداً من الموضوعات النوعية والمواد التحليلية والحوارات والاستطلاعات والتحقيقات الصحفية، علاوةً على تغطية خبرية شاملة لأخبار الجائزة وأنشطتها المختلفة.

كما تحتوي المجلة على عدداً من الزوايا التي جاءت تحت عناوين متنوعة تضمنت "متطوعون من الإمارات"، و"الفرص والأعمال التطوعية" و"قصص نجاح" لسرد قصص المتميزين، وكذلك عنوان "لأجل الشارقة نتطوع" الذي يشمل مختلف أنشطة المؤسسات التطوعية، إلى جانب تناول العدد "الدراسات والمقالات التوعوية والإرشادية"، لتعكس كل القضايا التطوعية داخل الإمارات مع سرد الاحداث والتواريخ التطوعية في الإمارات.

فيما حمل غلاف العدد صورة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت عنوان: "سلطان صمام أمان جائزة الشارقة للعمل التطوعي" ليكون موضوع العدد، كما حملت المجلة حواراً مع الشيخ عبد العزيز النعيمي الملقب بـ "الشيخ الأخضر" ليكون حوار العدد، الأمر الذي يعكس ثراء وغنى المجلة.

وقالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، ورئيس تحرير المجلة، أنه خُصص إطلاق المجلة لتزامنها مع افتتاح المعرض التطوعي الذي يعد الأول من نوعه، وبحضور سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس مجلس أمناء الجائزة، والدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، وسعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعدداً من مسؤولي مختلف المؤسسات المشاركة في المعرض إلى جانب حضور مجلس أمناء الجائزة، ليعكس الصدى ونجاح انتشار المجلة على مختلف شرائح المجتمع، حيث لا يوجد منصة ترويجية أفضل من هذا اللقاء الذي يجمع الأفراد والمؤسسات والطلبة والطالبات ومختلف وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن المجلة ستسلط الضوء على مناخ الأعمال التطوعية، والأنشطة والفرص والمبادرات التطوعية، وتوثيق ونشر ثقافة العمل التطوعي، مرحبة في الوقت ذاته لكل من يريد المشاركة في الأعداد القادمة بدراسات وأبحاث أو مواد ميدانية تلقي الضوء على العمل التطوعي.

وقالت: إن الجائزة أشرفت على تنفيذ المجلة وتصميمها بما يتناسب مع الدور الإعلامي الكبير الذي تنتهجه إمارة الشارقة، وذلك لتكملة مختلف وسائل الاتصال التي تستخدمها الجائزة وهي الصحف واللقاءات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي والمجلة الدورية المطبوعة، وقريباً سيتم إطلاق النشرة الشهرية الإلكترونية، وذلك بهدف تحقيق رسالة إعلامية موسعة تشمل مختلف الفئات والشرائح المجتمعية والمؤسسية.