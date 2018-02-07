طارق بن خادم: معرض "التوظيف" يعزز فرص توظيف المواطنين

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، على هامش افتتاح معرض التوظيف الوطني العشرين، في إكسبو الشارقة، "كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتشريفه وحضوره وتكريمه للفئات المتميزة في هذا المعرض، حيث تشارك العديد من الجهات الحكومية في جناح موحد تحت مظلة دائرة الموارد البشرية".

وأضاف أن "الهدف من معرض التوظيف الوطني هو إطلاع المستفيدين على جميع التخصصات الموجودة بالحكومة، وهناك فريق تسويق وظيفي لجميع الفئات الخاصة بالقطاع المصرفي والمالي".

وأشار إلى أن "أحد الأشياء الجديدة للدائرة هي عملية التدريب الميداني، وهو تدريب يومي، لتطوير مهارات الانضباط الوظيفي، ونتمنى التسهيل لأبنائنا وبناتنا للعمل في القطاع المصرفي والمالي".

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية على وجود 1500 وظيفة في القطاع الحكومي بإمارة الشارقة، إضافة إلى وجود رقم مماثل في القطاع الخاص خلال العام الحالي 2018.