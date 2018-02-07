"الصحة" تشارك في "المعرض الوطني للتوظيف 2018"

الشارقة 24:

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض الوطني العشرين للتوظيف في مركز إكسبو الشارقة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف جذب المواطنين الأكثر طموحاً من الطلاب والخريجين والمتدربين والباحثين عن الوظائف وتعزيز دمج الشباب الخريجين في كوادر العمل بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة من أهم الفعاليات التي تنجح في استقطاب الكفاءات من المواطنين وتوفير فرص تنمية المسار الوظيفي، ولذلك تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على المشاركة في سياق استراتيجيتها لتعزيز التوطين في الوظائف الطبية ولاسيما تعزيز جاذبية مهنة التمريض تحت شعار "التمريض فخر وإبداع" وهي إحدى المبادرات الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، للمساهمة الفاعلة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأشار الدكتور السركال إلى استراتيجية الوزارة في ترسيخ مهنة التمريض وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة على الكوادر التمريضية المواطنة، مما يساهم في تغيير الصورة النمطية عن مهنة التمريض بشكل عام وتوضيح المستقبل المهني لهم من خلال توفير المنح الدراسية، حيث تتكفل الوزارة بالرسوم الدراسية والمواصلات والسكن بالإضافة إلى الحوافز المالية الشهرية التي تقدمها الوزارة للملتحقين بالبرنامج.

وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي مدير إدارة التمريض في الوزارة على أهمية المشاركة في المعرض لجذب وتشجيع الشباب المواطن على الالتحاق في سلك التمريض وإعداد خريج متميز وفعال قادر على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع خاصة في مجال التمريض لتلبية الطلب المتزايد على الكوادر التمريضية المواطنة وشرح مميزات وآفاق التطور المهني.

وأشارت إلى تنظيم الوزارة ممثلة بادارة التمريض عدداً من ورش العمل لطلبة وطالبات المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن برنامج الارشاد الاكاديمي والمهني، لشرح ميزات مهنة التمريض وإبراز مزايا المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض والتعريف بدور الكوادر التمريضية ضمن القطاع الصحي وبرنامج المنح الدراسية.

وقالت إن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي توافقاً مع تطلعاتها الطموحة والترويج للفرص الوظيفية المتاحة لزيادة نسبة الكوادر المواطنة في التخصصات التمريضية والطبية والفنية والإدارية إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة أفراد المجتمع.