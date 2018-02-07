سلطان القاسمي يطلع على جناح شرطة الشارقة بـ "معرض الوظائف 2018"

الشارقة 24:

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، على جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة المشارك في معرض الإمارات للوظائف 2018، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إلى جانب عدد من ضباط شرطة الشارقة، وذلك خلال جولته التفقدية لمعرض الإمارات للوظائف 2018، في دورته الـ 20 بمركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري.

واطلع سموه خلال زيارته على فرص العمل التي توفرها القيادة العامة لشرطة الشارقة لشباب الإمارات، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها شرطة الشارقة لتعزيز كفاءات الشباب وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة التي تهدف لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية وتعريفهم بفرص الوظائف المتاحة لدى الشرطة.

وقال اللواء الشامسي إن مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في المعرض تندرج ضمن دعم مبادرات التوطين، بما يسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة.

وأضاف: أن المشاركة تهدف إلى تقديم الفرص لاستقطاب الشباب المواطنين للالتحاق بالسلك العسكري، وتقديم كافة التسهيلات والمزايا من خلال الشواغر المتوافرة في شرطة الشارقة، والعمل على تدريب وتأهيل الشباب المواطن للعمل في قوة الشرطة في مختلف المجالات والتخصصات والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.

ودعا المقدم خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية زوار المعرض إلى زيارة جناح شرطة الشارقة والاستفادة من الفرص المتاحة لهم والتعرف على التخصصات المطلوبة.