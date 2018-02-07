"موارد" تفتح باب التوظيف لحديثي التخرج من الكوادر الواعدة وأصحاب الخبرات

الشارقة 24:

كشف محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، وخلال تواجده بجناح موارد للتمويل بالمعرض الوطني للتوظيف في نسخته العشرين بإكسبو الشارقة، عن أن "موارد" لن تكتفي خلال تلقيها طلبات التوظيف سواء بمعرض الشارقة أو معرض دبي للتوظيف، أو أياً من معارض التوظيف التي تحرص موارد على المشاركة بها، على استقطاب الكوادر المواطنة التي بلا عمل وتبحث عن فرصة عمل لها، بل أنها ستتلقى أيضاً طلبات الكوادر المواطنة من أصحاب الخبرات سواء العاملين منهم بالمؤسسات الحكومية والدوائر المحلية أو حتى القطاع الخاص، مؤكداً أن عام 2018 وحتى عام أكسبو 2020 ستعكف "موارد" على استقطاب وتوظيف وتوطين كافة الوظائف القيادية بالصف الأول والثاني بمجموعة موارد، على أن توليهم تلك الوظائف برواتب مغرية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في قطاعات عدة منها الصيرفة والتمويل والتأمين وشركات الصرافة والقطاع الصحي والقطاع السياحي خاصة وأن موارد للتمويل مقبلة على مشروعين كبيرين ستعلن عنهما لاحقاً عند بدء تشغيلهما أحدهما بالقطاع الصحي والأخر بالقطاع الفندقي.

وأضاف النعيمي أن موارد للتمويل بدأت وبالفعل منذ سنوات بشغل الصفوف القيادية الأولى بمجموعة موارد بكوادر مواطنة، حتى تعدت معدلات التوطين في الصفوف القيادية الأولى الـ 85%، مؤكداً على أن "موارد" ماضية في سياستها تلك، بجانب حرصها أيضاً على توطين قيادات الصف الثاني، وتأهيل موظفيها من المواطنين على تولي المناصب القيادية مستقبلاً، كما وعد النعيمي أن يصل بمعدلات التوطين في الوظائف القيادية لعام 2020 إلى معدل الـ 100% ، لافتاً إلى أن موارد لن تكتفي باستقطاب الكوادر المواطنة سواء حديثة التخرج أو من أصحاب الخبرة وتعيينها فحسب، بل تحرص موارد على إخضاع كافة العاملين بها لدورات تدريبية تكسبهم مهارات عالية، مؤكداً على أن القائمين على إدارة المجموعة على قناعة تامة بأن الاستراتيجية العامة للتدريب سوف تؤتي ثمارها على المدى القريب والبعيد، حيث يرى النعيمي أن الاستراتيجية العامة لتدريب وتأهيل الموظفين تسهم في تطوير أدائهم بشكل عام وإكسابهم مهارات كلاً بحسب مجال عمله وهذا ما ينبغي أن تنتهجه كافة مؤسسات القطاع الخاص.

واختتم محمد النعيمي حديثه معرباً عن أمله في أن تحدث معارض التوظيف تلك التي تنظم بصفة دورية تغييرات جذرية على خارطة سوق العمل في كافة إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الدور الرئيسي لمعارض التوظيف هي أن تتيح الفرصة للباحثين عن العمل وأصحاب العمل للتواصل بطريقة سهلة وفعالة، كما تعمل أيضاً على تعزيز مساعي التوطين في الدولة، ولذا يؤكد النعيمي على أنه واجب وطني أن نحرص جميعاً مؤسسات حكومية ودوائر محلية وقطاع خاص أن ألا تكون معارض التوظيف مجرد روتين سنوي زوار بالألاف وأرقام تعيين غائبة أو لا تتعدى العشرات.