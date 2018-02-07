"الشارقة الإسلامي" يفوز بجائزتين في المعرض الوطني للتوظيف

الشارقة 24:

فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزتين من معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، وهما جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، وجائزة الرئيس التنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي عن عام 2017، وذلك على هامش فعاليات المعرض الوطني للتوظيف بنسخته الـ 20، الذي يقام خلال الفترة ما بين 7-9 فبراير الجاري، حيث تأتي الجائزتين تقديراً لجهود المصرف في دعم التوطين واستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل.

وتسلّم الجائزتين سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمه المعهد صباح اليوم الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سعادة محمد عبد الله عن سعادته لفوز مصرف الشارقة الإسلامي بهاتين الجائزتين الرفيعتين اللتين تعكسان مسيرة المصرف المتميزة في العمل المصرفي، مشيراً إلى أن اهتمام المصرف بالموارد البشرية ينبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاستثمار في الإنسان، باعتباره المحور الأساسي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "يسعى مصرف الشارقة الإسلامي لتوفير بيئة جاذبة للكوادر البشرية الإماراتية، الموهوبة والمبدعة، بفضل ما يقدمه لهم من مزايا وحوافز مادية ومعنوية، ودورات وبرامج تدريبية، وهو ما يسهم في جذبهم إلى العمل بالمصرف، وتحقيقهم مستويات أداء عالية، تتيح للمصرف القيام بمزيد من عمليات التوسع لخدمة المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤى أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم معالي عبد الرحمن العويس من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والنهضة العمرانية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.