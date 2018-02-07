"اتصالات" تقدم فرصاً وظيفية للمواطنين في المعرض الوطني للتوظيف

الشارقة 24:

أعلنت شركة "اتصالات" اليوم الأربعاء، عن مشاركتها في "المعرض الوطني للتوظيف 2018" بنسخته العشرين، خلال الفترة 7-9 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي مشاركة "اتصالات" في المعرض لهذا العام بفرص وظيفية للخريجين المواطنين في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات والمالية، وأكدت "اتصالات" أنها ستعقد مقابلات فورية لأوائل الخريجين في التخصصات المطلوبة داخل جناحها طيلة أيام المعرض، بهدف استقطاب أفضل الخرّيجين.

وفي سياقٍ متصل قال أحمد الدوبي نائب الرئيس لشؤون إدارة الكفاءات في "اتصالات"، أن الشركة تولي مسألة التوطين أهمية قصوى وأن الشركة قد حققت نتائج مرضية للغاية في نسب ومعدلات التوطين النوعي إذ تعد من أعلى النسب في القطاع التجاري في الدولة.

وأشار الدوبي إلى أن اتصالات تحرص على المشاركة الدورية في معارض التوظيف الرئيسية التي تقام في كافة أرجاء الدولة وخارجها للتعريف بالمؤسسة وفرص التطور فيها عبر منصات هذه المعارض بالإضافة إلى الطرق الأخرى المتعارف عليها كالإعلانات المباشرة أو التواصل مع هيئات ومجالس التوطين المختلفة.

وعرض نائب الرئيس لشؤون إدارة الكفاءات بعض الأرقام المتعلقة بنسب وأعداد المواطنين العاملين في "اتصالات" إذ بلغت نسبة التوطين الإجمالية في "اتصالات" 47%، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال 750 مواطناً، ويعمل أكثر من 905 إماراتياً في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 53% من إجمالي العاملين الفنيين في "اتصالات".

وتأتي مشاركة "اتصالات" في هذه الدورة للمعرض تحت شعار "عام زايد" استهلالاً لاستخدامه في كافة الفعاليات والمشاركات التي تنظمها أو تشارك فيها الشركة على مدار العام.