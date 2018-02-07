سلطان القاسمي يفتتح فعاليات المعرض الوطني للتوظيف في إكسبو الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فعاليات "المعرض الوطني للتوظيف" بنسخته الـ 20، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للحدث، تفقد سموّه المعرض، حيث التقى عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة، واطّلع منهم على مجالات التوظيف وفرص العمل وبرامج التدريب التي توفرها مؤسساتهم للخريجين والخريجات الإماراتيين.

كما استمع سموّه إلى شرح واف من مسؤولي أجنحة العرض، عن جهود التوطين في دوائرهم ومؤسساتهم وأعداد وطبيعة الفرص الوظيفية المقدمة للمواطنين والمواطنات خلال الدورة الحالية، وعن أبرز ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة إطلاق دائرة الموارد البشرية في الشارقة البرنامج الوطني للتوظيف 2018، والذي يستهدف الباحثين عن العمل، ويساهم في تأهيل عدد (3000) من الموارد البشرية الوطنية، من خلال برامج تأهيلية يتم تصميمها بناءً على احتياجات الجهات الحكومية والخاصة لشغل الوظائف المتوفرة عام 2018، ويتم تنفيذها وفق الأصول العلمية والمهنية المعتمدة، وتساهم في إكسابها المعرفة والخبرة المهنية التي تؤهلها لدخول مجتمعات الأعمال والايفاء بمتطلبات الوظائف، بالإضافة إلى توفير عدد 3 آلاف فرصة تدريب عملي في ميادين العمل المختلفة لدى القطاع الحكومي والخاص، وكذلك توظيف عدد (2000) من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة خلال عام 2018.

ويُعدّ المعرض الوطني للتوظيف الذي يُنظّمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية" و"دائرة الموارد البشرية" بإمارة الشارقة، أحد أهم الأحداث المتخصصة بتوظيف المواطنين على مستوى الدولة.

ويهدف المعرض إلى توفير مساحة تفاعلية بين الخريجين ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تسهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات الشباب الإماراتي وتوجيه وإرشاد الخريجين الجُدد حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وشهدت هذه الدورة ارتفاعاً لافتاً في أعداد المشاركين في المعرض، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 100 جهة ومؤسسة تمثل المصارف والبنوك والوزارات والدوائر الحكومية والقوات المسلحة بجميع فروعها والشركات الاستثمارية والمؤسسات الخاصة وشركات التأمين والصرافة وغيرها لفتح فرص العمل الجديدة أمام المواطنين والمواطنات، وذلك مقارنة بدورة العام الماضي التي استقطبت 80 جهة.

عقب الافتتاح الرسمي للمعرض، كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معالي صقر غباش الوزير السابق لوزارة الموارد البشرية والتوطين لدعمه وجهوده طوال مسيرته الرامية إلى تمكين الموارد البشرية والتوطين، وتعزيز توظيفها في سوق العمل.

كما كرم سموه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدوره في دعم التوطين في القطاع المصرفي، وتسلم التكريم نيابةً عن المحافظ سعادة سيف هادف الشامسي – مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والرقابة على البنوك.

كما كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المصارف التي حققت أعلى نسبة توطين، ووزع سموه جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين.

حيث قام صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الفائزين جوائز لجنة تنمية الموارد البشرية ووزعت كالتالي: الفئة الأولى (ويقصد بالفئة الأولى إجمالي عدد الموظفين من 1000 موظف فما فوق) فاز بها: مصرف أبوظبي الإسلامي وتسلمها سعادة خميس بو هارون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة، ومصرف الشارقة الإسلامي وتسلمها سعادة محمد أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي.

فيما فاز بجائزة الفئة الثانية (ويقصد بالفئة الثانية إجمالي عدد الموظفين من 500 - 1000 موظف) وقد فاز بها: البنك التجاري الدولي، وتسلمها السيد مارك روبنسون الرئيس التنفيذي للبنك.

كما فاز محمد أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي بجائزة أفضل رئيس تنفيذي، بينما فازت ماجدة السويدي رئيس اندماج قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من بنك أبوظبي الأول بجائزة المرأة المتميزة، وتهدف الجائزتان لتحفيز التنافسية بين المؤسسات المصرفية والمالية لتعزيز جهود التوطين وحققت نجاحاً متميزاً منذ استحداثها في العام 1999، حيث تحظى بمكانة متميزة في دعم سياسات تنمية الموارد البشرية والتوطين كونها تعتمد على المنافسة والمبادرة بين المصارف والمؤسسات المالية لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة تعمل على تعزيز جهود التوطين.

كما تم تكريم المصارف التي أسهمت في دعم سياسات وخطط التوطين في القطاع المصرفي وهي: بنك الإمارات دبي الوطني وتسلمها حسام السيد المدير العام لإدارة الموارد البشرية، وبنك دبي الإسلامي وتسلمها عبيد الشامسي رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وبنك أبوظبي التجاري وتسلمها علي درويش رئيس مجموعة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تكريم بنك رأس الخيمة الوطني وتسلمها سلطان آل علي رئيس قسم التوطين لإدارة الموارد البشرية، وبنك المشرق وتسلمتها السيدة مريم آل علي رئيس قسم التوطين والعلاقات الحكومية.

حضر مراسم افتتاح المعرض وتوزيع الجوائز إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي العهد ونائبه، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة.

كما حضر إلى جانبهم كل من سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات، وسعادة جمال الجسمي مدير عام "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية"، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة خالد بن بطي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة والقيادات المصرفية.