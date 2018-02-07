"الشارقة لصون التنوع الحيوي" يناقش استخدامات الطائرة من دون طيار

الشارقة 24:

تواصلت أمس الثلاثاء، أعمال النسخة الـ 19 من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، حيث تضمنت النقاشات المواضيع الرئيسية الثلاثة، بالإضافة إلى الموضوع التقني المتعلق بالطائرات من دون طيار ودورها في الحفاظ على التنوع الحيوي، وشهدت الجلسات مشاركة أكثر من 200 خبير ومختص وأكاديمي وباحث جاءوا من مختلف بلدان العالم.

وبحث المختصون والمتحدثون أهمية الطب البيطري بالتعامل مع الحيوانات، وكيفية توفير مختلف أدوات وآليات العلاج والتعامل الفعال، بما يسهم في إبعادها عن احتمالات التعرض للمرض، خصوصاً الأمراض غير العادية أو المألوفة، أو التي من الممكن أن يتعرض لها الحيوان البري بحكم تواجده في الأقفاص بعد أن كان يعيش في البرية من دون قيود أو حواجز.

كما واصل الباحثون مناقشة موضوع المناطق المحمية وتطرقوا إلى علم المناعة السريرية وأهميته، إضافة إلى تقييم مناطق التنوع الرئيسية، وجرت عمليات التقييم في مجموعات تصنيفية، وحيث توزع المشاركون على فرق متخصصة قدمت وناقشت الكثير من التفاصيل التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى نتائج وتوصيات تحقق الهدف من المنتدى.

طائرات من دون طيار

ركزت أعمال اليوم الثالث من المنتدى على الموضوع التقني الذي تناول استخدام طائرات من دون طيار ودورها في الحفاظ على التنوع الحيوي، محلياً وإقليمياً، وجرى نقاش مفتوح حول المشكلات والاستراتيجيات والمعدات التي من شأنها أن تسهم في تطوير شبكة إقليمية لمستخدمي الطائرات من دون طيار، وتم أيضاً تنظيم جلسة فنية حول الطائرات من دون طيار، وكيفية عملها، واستخدامها، والهدف منها.

وتناول المشاركون أهمية استخدام الطائرات من دون طيار لتنفيذ المسوحات البيئية، بما يضمن تطوير مشاريع من خلال البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الطائرات، وما تقدمه من صور ومواد مختلفة في رحلتها لتنفيذ المسوحات الميدانية الدقيقة، وتبع ذلك تنظيم رحلة ميدانية للخبراء والمشاركين في المنتدى إلى مركز مليحة للآثار، تضمنت شروحات ميدانية في منطقة مليحة الأثرية حول استخدام الطائرات من دون طيار وتدريبات عملية.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "سعدنا كثيراً بالرحلة الميدانية إلى مركز مليحة للآثار، حيث أتيحت الفرصة للضيوف المشاركين فرصة التعرف على التنوع البيئي للشارقة، فقد كانت رحلة علمية وسياحية وتطبيقية لموضوع استخدام الطائرات من دون طيار، واستفدنا كثيراً من التطبيق العملي لدور هذه الطائرات في الحفاظ على التنوع الحيوي، من خلال ما تقدمه لنا من بيانات ومعلومات وصور تساعدنا في تحديد أهدافنا وتنفيذ خططنا".

وأضافت السويدي: "أن منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، لا يكتفي بتحقيق وترجمة أهدافه العلمية وتحقيق إضافات نوعية معرفية بيئية لرصيد إمارة الشارقة ودولة الإمارات، تشمل التعريف بها، والترويج لها ولبيئاتها المتنوعة، وتاريخها، وحضارتها العريقة، ففي كل نسخة من المنتدى هناك دوماً رحلة مليئة بالمعرفة، تعزز مكانة الإمارة وتبرز جهودها في مختلف مجالات البيئة وصون التنوع الحيوي، وهي سباقة دوماً في بذل كل ما هو ممكن لتوفير المنصة المناسبة لاستعراض القضايا البيئية والتشاور والمناقشات وتبادل الأفكار والمعلومات، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول قضايا التنوع الحيوي، وإيجاد الحلول التي من شأنها دفع عجلة الجهود الدولية في هذا المجال".