%102 زيادة في أعداد المستفيدين من الخدمات الذكية والإلكترونية بكهرباء الشارقة

الشارقة 24:

كشف أحدث تقرير إحصائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة عن زيادة أعداد المستخدمين للخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة حيث استخدم أكثر من 60.023 ألف التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية في سداد المستحقات وذلك بنسبة زيادة قدرها 102.50% عن السنة السابقة كما قام بتثبيت تطبيق الهيئة على أجهزة الهاتف المحمول التي تعمل بنظام "الأندرويد" ما يزيد عن 36.527 وزاد عدد المستخدمين لتطبيق الهيئة على الأجهزة التي تعمل بأنظمة "iOS" ليصل إلى 6.190 وبلغ عدد معاملات الدفع الخاصة بالفواتير من خلال الخدمات الإلكترونية عن طريق البنوك ومحلات الصرافة وماكينات الدفع الإلكتروني ومنافذ الدفع الأخرى 2.438.230 معاملة و يشكل هذا الرقم ما يعادل 71% من إجمالي الدفعات.

وتم تحديث أكثر من 17000 حساب بعناوين الاتصال الخاصة بحملة الفاتورة الخضراء من أصل 17500 طلب تحديث تم استقباله على الموقع التطبيق الذكي، وتم استقبال 134 استفسار عبر خدمة تواصل مع رئيس الهيئة على الموقع الإلكتروني وتم الرد عليها بنسبة 100%.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الخدمات الذكية والإلكترونية لتيسير الإجراءات والمحافظة على البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة مؤكداً بأن التوسع في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية يعكس التزام الهيئة بمسئوليتها المجتمعية.

وأوضحت مروة السويدي رئيس قسم الخدمات الذكية، أن التحول الإلكتروني والذكي في خدمات الهيئة سيساهم في سرعة الإنجاز وضمان الدقة والأمان حيث يتضمن البرنامج بيانات كاملة عن المشتركين ويتم إرسال رسالة نصية فورية إلى المشتركين للتأكيد على إنجاز الخدمة.

ويقوم فريق عمل داخلي في الهيئة من تطوير التطبيقات والخدمات الذكية بصورة دورية لإدراج كافة الخدمات التي توفرها الهيئة لمشتركيها وذلك ضمن خطط الهيئة للتحول الذكي.