"شؤون البلديات والزراعة" تشارك في معرض الشارقة للعمل التطوعي

الشارقة 24:

أكد سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الشارقة، حرص الدائرة على دعم كافة الجهود المجتمعية لنشر ثقافة التطوع وممارسته في إطار رفع الوعي بأهمية التطوع كطاقة ثانية ومعززة للبناء والتقدم والانتماء.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل من خلال رؤاها على تلاقي جهودها وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية لتكريس مفهوم التوعية المجتمعية لدى أفراد المجتمع بالتطوع كأسلوب حياة وتعمل على طرح وتقديم برامج وفعاليات وأنشطة توعوية تعكس بشكل مباشر القيمة الإيجابية للتطوع بشكل مباشر لزوار الجناح بطريقة سلسة وفعالة.

جاء ذلك خلال مشاركة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في معرض الشارقة للعمل التطوعي الأول والذي انطلق الثلاثاء، بتنظيم من جائزة الشارقة للعمل التطوعي في جامعة الشارقة.

وتأتي مشاركة الدائرة في إطار إيمانها وإيمان كافة كوادرها بالعمل على تعزيز قيم التطوع سواء في كيان الدائرة وأفراد المجتمع وتكاتف الجهود بشكل مباشر وفعال في إيصال الرسالة التوعوية التطوعية مما يعزز تفعيل دور الفرد في المجتمع.

وأشار سالم بن محمد النقبي إلى معرض الشارقة للعمل التطوعي يمثل بادرة متميزة من قبل جائزة الشارقة للعمل التطوعي كون المعرض يمثل منصة توعوية هامة يعرض من خلالها أفضل الممارسات والخدمات التوعوية المقدمة من قبل الجهات المشاركة إلى الجمهور المستهدف على اختلاف فئاته والتي تسهم في تكريس مفهوم العطاء والخدمات الإنسانية وتعزيز الانتماء الوطني ونشر ثقافة التطوع وروح المبادرة وهو ما تؤكد عليه دوماً قيادتنا الرشيدة باعتباره أحد أولوياتها.