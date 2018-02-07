"دبلوم على الهواء".. دورات تدريبية وشهادات تخصصية عبر الأثير

الشارقة 24:

لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي باتت تلعبه وسائل الإعلام في دعم العملية التعليمية في مختلف مراحلها وتخصصاتها، حيث غدت شاشات التلفاز وأثير الإذاعات المحلية والعابرة للقارات تُمثل منصات تفاعلية تبث وتعرض المحاضرات العلمية والأكاديمية، التي يتزود منها طالبو العلم بمختلف فئاتهم العمرية.

تجسد مؤسسة الشارقة للإعلام من خلال برنامج "دبلوم على الهواء" الذي تبثه عبر أثير إذاعة الشارقة "94.4 FM"كيف نجح الإعلام في تجاوز دوره التقليدي المتمثل في مد الرأي العام بالأخبار والعمل على تحليلها وتسليط الضوء على انعكاساتها وتأثيراتها على المجتمع، حيث كانت الانطلاقة الأولى لـ "دبلوم على الهواء" في فبراير 2017، ونجح في ترسيخ إمكانية توفير منصات أكاديمية جديدة، إلى جانب قاعات التعليم والتدريب النمطية، وإلزامية الحضور، ورسوم التسجيل، ليفتح بذلك المجال واسعاً للطلاب، وربات المنازل، والمتقاعدين، والموظفين للحصول على الدبلوم.

ويعتبر البرنامج أول دبلوم مهني يقدم عبر الأثير في المنطقة، حيث يقدم دورات تدريبية مجانية لجميع المستمعين عبر الأثير، ويمنح المتفوقين فيها شهادات إدارية تخصصية معتمدة، وموثقة من مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، وشركة ليفن بيرت للاستشارات والتدريب، الشريك الاستراتيجي للبرنامج.

وتقوم فكرة "دبلوم على الهواء" - الذي يقدمه ويعده حسن البلغوني - على نمط إبداعي تفاعلي، إذ تتضمن كل دورة برامجية ست دورات تدريبية، تُطرح كل واحدة منها في حلقات متتابعة، توفرها المؤسسة على موقعها الإلكتروني، كما يعد البرنامج اختباراً تقييمياً لمحتوى الحلقات، يمكّن الراغبين بالحصول على شهادة إنجاز الدورة المطروحة، بعد نجاح الاختبار بنتيجة 70%.

ويفتح البرنامج أمام المستمعين الذين أنجزوا البرامج الستة المطروحة خلال الدورة البرامجية المجال للحصول على شهادة دبلوم مهني، وذلك بعد إجراء عرض تقديمي مسجّل عن أحد المواضيع التي تم طرحها في الدورة وفق اختيار المستمع، على ألا يقل زمن التسجيل عن ثلاث دقائق ولا يزيد على خمس دقائق، وفي نهاية الدورة البرامجية يكرّم الحاصلين على شهادات الدبلوم مع جوائز قيمة لأفضل ثلاثة مشاركين.

ويستهدف "دبلوم على الهواء" كل فئات المجتمع من طلبة، وربات منازل، وموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ومتقاعدين، وتتنوع مواضيع البرنامج المطروحة حسب نوع الدبلوم، حيث قدم 3 شهادات دبلوم هي: "دبلوم إدارة الذات"، الذي تضمن ستة برامج شملت الطاقة الإيجابية والتفكير الخلاق، والتواصل الفعال، وقوة التغيير، والابتكار وحل المشكلات، وصناعة تغيير الذات، بالإضافة إلى استراتيجيات تميز الذات.

أما الدبلوم الثاني فجاء بعنوان "المدراء الجدد" الذي هدف إلى تقديم شهادات إدارية تخصصية للطامحين بالترقي في السلم الوظيفي وتولي مناصب قيادية في المستقبل القريب، حيث خضع المشتركين لست دورات تدريبية على مدى 18 حلقة، اكتسبوا فيها مجموعة من المهارات الإشرافية والقيادية في مجال إدارة المكاتب، وإدارة العلاقات "الدبلوماسية الوظيفية"، و"فنون العرض والإلقاء"، و"جدولة الوقت"، بالإضافة إلى "الذكاء العاطفي".

كما قدم البرنامج دبلوم "برمجة الرؤية" الذي طرح ست حلقات شملت فن بناء الرؤية، وتقنيات تخطيط الرؤية، ومسارات رسم خريطة الرؤية، والأداء المتوازن لإدارة الرؤية، بالإضافة إلى رؤية التميز وتميز الرؤية. وشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من مستمعي إذاعة الشارقة، حيث شارك في دورته الأولى 418 مشاركاً، وفي الثانية 1530 شخصاً.

وحول الأسباب التي دفعت مؤسسة الشارقة للإعلام لإطلاق برنامج "دبلوم على الهواء" يقول حسن البلغوني، معد ومقدم البرنامج: "تستشعر مؤسسة الشارقة للإعلام الظروف التي تحول دون تحقيق رغبة شريحة واسعة من المجتمع في مواصلة مسيرتهم التعليمية، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، كما تؤمن بحقهم في تحقيق هذه الرغبات، وهو ما دفعها إلى إطلاق برنامج دبلوم على الهواء على أثير إذاعة الشارقة، الذي بدأ يحقق شهرة واسعة رغم حداثة تجربته".

وتعتزم مؤسسة الشارقة للإعلام الاستمرار في تنظيم البرنامج لا سيما بعد الإقبال الكبير من المتابعين وحرصهم على التسجيل في موقع البرنامج ومتابعتهم بشكل دقيق لوقت طرح الاختبارات التقييمية وتنافسهم على المراكز الثلاثة الأولى في البرنامج، هو الأمر الذي شجع وحفز على المواصلة في طرح دبلومات جديدة والبحث عن شراكات أخرى لتقديم الجديد والمفيد.

وهذا ما أكده البلغوني حيث أفاد أن البرنامج أبرم مؤخراً اتفاقاً مع مؤسسة "رواد" لدعم مشاريع الشباب بإمارة الشارقة لطرح أول دبلوم لإنشاء المشاريع الريادية ضمن الدورة الرابعة من البرنامج، وجاري التحضير لورش عمل سيطرحها هذا الدبلوم التخصصي، مشيراً إلى أن الشراكة تعقد مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، وتناقش مقترح طرح دبلوم تخصصي مهني في الدورة الخامسة من البرنامج.