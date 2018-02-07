مجلس ضاحية الخالدية يعزز تواصله مع الأهالي

الشارقة 24:

عقد مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في مقره أولى جلساته لعام 2018 مع الأهالي ضمن مبادرة "يلستنا".

حضر اللقاء خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش وعبد الله جبر السري المهيري أعضاء مجلس ضاحية الخالدية، بجانب عدد من أهالي الأحياء السكنية في اللية والخالدية.

وتأتي مبادرة "يلستنا" في إطار أهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى بتعزيز الترابط الاجتماعي والتواصل بين الأهالي في الأحياء السكنية.

رحب خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالحضور، وأكد حرص المجلس في مواصلة دوره الاجتماعي في تنظيم اللقاءات بين الأهالي بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم والتعرف على دور مجلس الضاحية وأنشطته وفعالياته ومناقشة المقترحات والآراء والقضايا التي تخدم الأهالي والضاحية.