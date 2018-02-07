"جولة سياحية" تخصص مسارين إضافيين طيلة أيام مهرجان أضواء الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت "جولة سياحية في الشارقة" التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بالتعاون مع شركة سيتي سايت سيينج وورلدوايد، عن تخصيصها مسارين إضافيين، تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان أضواء الشارقة 2018"، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 17 من فبراير الجاري، وذلك في مختلف معالم إمارة الشارقة.

ويمر المساران على مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث تزور الحافلات المخصصة للجولتين الإضافيتين عدداً من المعالم التي تحتضن فعاليات مهرجان أضواء الشارقة، ثم تكمل مسارها إلى مناطق أخرى.

ويشمل المسار الأول (المسار الأزرق) الذي ينطلق من السوق المركزي كل من: سوق الجبيل، وقلب الشارقة، ومتحف حصن الشارقة، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وفندق راديسون بلو الشارقة، وميدان الثقافة، وميغا مول، ومركز الذهب، ومتحف المحطة.

ويضم المسار الثاني (المسار البرتقالي) الذي ينطلق أيضاً من السوق المركزي كل من: مسجد النور، وكورنيش البحيرة، وواجهة المجاز المائية، ومسرح المجاز، والمنتزه وجزيرة العلم، والشواطئ، ومربى الشارقة للأحياء المائية، والقصباء.

وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق): "نهدف من خلال إضافة المسارين الجديدين إلى إطلاع زوار ومقيمي الإمارة على المعالم الثقافية والسياحية التي تزداد تألقاً ليلاً بأضواء الشارقة، عبر عروض تستخدم فيها أحدث التقنيات، التي تبرز جمال ودقة الهندسة المعمارية وتصاميم فنون الحضارتين العربية والإسلامية، كما تأتي الجولتان الإضافيتان في سياق رؤى "جولة سياحية في الشارقة" الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة السياحية إقليمياً وعالمياً".

وتنطلق الجولتان يومياً طيلة أيام المهرجان من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، من خلال حافلتين تم تخصيصهما لكل مسار بواقع رحلة كل 30 دقيقة، لمدة ساعة كاملة.

وتقدم"جولة سياحية في الشارقة" – التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع شركة سيتي سايت سيينج وورلدوايد - مجموعة من الخيارات بما في ذلك جولات مسائية، وتتوفر التذاكر في أكثر من 60 موقعاً في جميع أنحاء الشارقة ودبي وعجمان، كما يمكن الحصول على التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.city-sightseeing.com.