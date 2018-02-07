"التمكين الاجتماعي" تشارك في معرض الشارقة للعمل التطوعي

الشارقة 24:

شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في معرض الشارقة للعمل التطوعي الأول، الذي تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي في جامعة الشارقة، بهدف التعريف بالفرص والبرامج التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

وأتاح المشاركة في المعرض الفرصة للتعريف بالمؤسسة ورسالتها الإنسانية ودورها تجاه شريحة الأيتام، حيث تم اطلاع الجمهور بأبرز الخدمات المقدمة وأهم برامجها ومشاريعها للوصول بمنتسبيها إلى مرحلة التمكين من جميع النواحي، والاهتمام بجميع احتياجاتهم لبناء يتيم قائد ومتميز في بيئته بما يعود بالنفع على نفسه وأسرته ومجتمعه.

وتقدم المؤسسة الفرصة لجميع أفراد المجتمع لمشاركتها في العمل التطوعي، حيث تفتح آفاق التطوع للجمهور الراغب في التطوع وذلك بالتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وبدورها تشجع التعاون البناء بين مؤسسات وأفراد المجتمع لدعم مشاريعها في سبيل إنجاح برامجها وتحقيق أهدافها المرجوة.

صرحت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة: "أن معرض الشارقة للعمل التطوعي هو عبارة عن معرض توعوي سنوي تم إطلاقه بهدف التعريف بالفرص والأعمال والبرامج التطوعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية في الدولة"، لافتةً إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والوطن العربي.

وأكدت المدير التنفيذي للجائزة أن الجائزة تهدف من خلال هذا المعرض إلى تعريف الجمهور والمهتمين بالعمل التطوعي حول الفرص والبرامج التطوعية المتاحة، من أجل توفير فرص وساعات تطوعية لطلاب الجامعات والفرق التطوعية والمهتمين بالعمل التطوعي، فضلاً عن توفير متطوعين وداعمين للفرص والمبادرات التطوعية المطروحة سواء على مستوى الإمارة أو على مستوى الدولة، كما يهدف المعرض إلى إطلاق فرص جديدة تشمل مختلف مجالات التطوع المختلفة.

وتابعت: "يهتم المعرض بإبراز دور إمارة الشارقة الرائد في مجال العمل التطوعي ودعمه وترسيخ قيمه ومبادئه، وكذلك يعمل المعرض على رفع مستوى التنافس بين المؤسسات في الابداع والابتكار بطرح فرص تطوعية والمساهمة في تنوعها".

وأعربت البلوشي عن شكرها لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومختلف مؤسسات حكومة الشارقة في دعم مختلف أنشطة وفعاليات الجائزة.