"اقتصادية استشاري الشارقة" تطلع على جهود "الإمارات لحماية المستهلك"

الشارقة 24:

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مع خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، حيث اطلعت على جهود الجمعية ودورها في خدمة وحماية المجتمع للحد من غلاء الأسعار وتوعية المستهلكين ورعاية مصالحهم.

ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة، وحضره جاسم محمد البلوشي، ومحمد عبيد الشامسي، ومحمد عمر الدوخي، وراشد الهناوي النقبي، إلى جانب حضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وهدى الحمادي أمينة السر.

في بداية الاجتماع، رحب محمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن اللجنة تحرص على تدعيم جهود الجمعيات منها جمعية الإمارات لحماية المستهلك لدورها الفعال في الرقابة لضمان درء الظواهر السلبية وتطبيق القوانين والتشريعات.

مؤكداً أن المجلس الاستشاري يتلمس شكوى المواطنين والمقيمين بشأن قيام فئة من التجار بتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة وبالتالي الإضرار بالمستهلك.

من جانبه، أشار خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى أن الجمعية تسعى بصفتها جمعية نفع عام إلى رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بما يمكنهم من التصدي لظواهر عديدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة.