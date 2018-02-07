"رواد" تشارك في المعرض الوطني للتوظيف بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

تشارك مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" في "المعرض الوطني للتوظيف 2018" بنسخته العشرين خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري بمركز إكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تأتي مشاركة المؤسسة التزاماً منها بدورها الوطني والمسؤول تجاه المجتمع الإماراتي وحرصها على التواجد في الفعاليات التي تفتح المجال أمام الآلاف من مواطني الدولة الطامحين إلى دخول سوق العمل المحلي.

وقال حمد المحمود مدير المؤسسة، إن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي في إطار حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز تواجدها في سوق العمل، لما يتيحه ذلك من فرص كبيرة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين الباحثين عن عمل للتواصل والالتقاء مع الجهات المشاركة.