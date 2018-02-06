"دو" توفر فرصاً وظيفية للمواطنين في معرض التوظيف بالشارقة

الشارقة 24 – وام:





أعلنت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن مشاركتها في "المعرض الوطني العشرين للتوظيف" الذي سيقام بمركز إكسبو الشارقة في الفترة من 7 إلى 9 فبراير وستكون منصة دو في القاعة رقم 4.

و قال علي المنصوري نائب الرئيس للتنمية البشرية في دو: نؤمن في دو بالإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الشباب الإماراتيون ونحن ملتزمون بدعمهم وتمكينهم للحصول على مسيرة مهنية مميزة وحافلة بالإنجازات.

ويسعدنا الإعلان عن مشاركتنا بالمعرض الوطني العشرين للتوظيف في الشارقة لتوفير مجموعة من الفرص الوظيفية المميزة لأبناء الإمارات .