"موارد وجامعة الشارقة" تبحثان التعاون في الدبلومات المهنية لموظفي الحكومة

الشارقة 24:

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة الثلاثاء اجتماعاً مع جامعة الشارقة، في لقاء يهدف لمناقشة خطة وآلية طرح الدبلومات الأكاديمية لموظفي الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وذلك بهدف الارتقاء بمستواهم التعليمي.

حضر الاجتماع من دائرة الموارد البشرية سعادة عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وعبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الافرع، وعفاف محمد المرزوقي خبير برامج تطويرية، ومريم سلطان آل علي خبير توظيف، وسلطان بن هويدن نائب مدير ادارة برامج تطوير الموارد البشرية، وهيثم خالد القحطاني مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، وعبد الفتاح العوضي محمد مستشار إداري، ومصطفى سليمان رئيس قسم الدراسات والبحوث .

وحضر الاجتماع من جامعة الشارقة د.صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وأ.د. عدنان إبراهيم سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع وعميد كلية المجتمع، وأ. د. عصام الدين عجمي عميد ضمان الجودة والفعالية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي، ود. راضي الزبيدي، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار تفعيل المبادرات المعتمدة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة التطوير الوظيفي لموظفي الحكومة، وبضرورة الارتقاء بالموظفين من حملة الشهادة الثانوية العامة بنيل درجتي الدبلوم والدبلوم العالي من جامعة الشارقة، مشدداً سموه على أن العلم هو بوابتهم لنيل الترقية في خطوة تشجيعية من سموه على استكمال دراستهم.

ومن هذا المنطلق أوضحت دائرة الموارد البشرية أن دورها، بأنها تضع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن أولوياتها لتحقيق رؤيته في رفع كفاءة موظفي الحكومة والتركيز على حملة المؤهلات ما دون البكالوريوس للارتقاء بهم، إلى ما يوازي درجة البكالوريوس، وشرح أهدافها من خلال تأهيل موظفي الحكومة ومساعيها في تطويرهم ورفع كفاءتهم.

وأوضحت الدائرة جهودها في تشكيل فرق لتحديد الوظائف المستفيدة من برامج الدبلومات الاكاديمية التي تطرحها الجامعة وذلك ضماناً لدقة الإحصائيات في هذا الشأن، وركزت الدائرة على أهمية التأهيل الأكاديمي لحاملي شهادات ما دون البكالوريوس والمدة الزمنية المطروحة لكل دبلوم.

وأوضحت أنها تضع دراسات وإحصائيات لحصر الموظفين ومؤهلاتهم العلمية سعياً لتصميم برامج تناسب وظائفهم مؤكدة على أهمية ظروف الوظيفة والموظف في دراسة الدبلوم بحيث لا يؤثر على سير العمل .

ومن جانبها أكدت جامعة الشارقة على أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه بهدف مواءمة البرامج لمخرجات سوق العمل والموظفين في مختلف مجالاته.