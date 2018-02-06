مروان المشغوني: إكسبو الشارقة يوفر كل التسهيلات والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال مروان المشغوني مدير العلاقات العامة والإعلام في إكسبو الشارقة، في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن المركز أكمل استعداده لتنظيم معرض "سايت مي" لتقنيات المعاقين بصرياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً الذي ينطلق في 13 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 40 جهة وشركة عارضة.

وأكد المشغوني، أن مركز إكسبو الشارقة يوفر كل التسهيلات والخدمات للمعاقين بصرياً وحركياً ولذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يأتي ضمن أولويات المركز تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية من سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.