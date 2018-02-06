عفاف المري: "معرض العمل التطوعي" فرصة مميزة لطلبة وطالبات جامعة الشارقة

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

قالت سعادة عفاف المري رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي إنه تم افتتاح، الثلاثاء، معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الأولى بمركز الطالبات في عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، والمستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت المري أن المعرض فرصة حقيقية ومميزة لجميع الراغبين في التطوع خصوصاً لطلبة وطالبات جامعة الشارقة.

وأضافت نتطلع من خلال هذا التجمع الفريد من نوعه، أن يحقق المعرض مستهدفاته المرجوة، مثمنة في الوقت ذاته؛ مشاركة المؤسسات التي وصل عددها 22 مؤسسة شملت 13 جهة حكومية و8 مؤسسة أهلية وفريق تطوعي، معربة عن شكرها لجامعة الشارقة على تعاونها اللامحدود مع الجائزة، ولا سيما أن الجامعة كمؤسسة تعليمية وطنية وكصرح علمي مرموق يعتبر الوجهة المفضلة لمختلف مؤسساتنا الحكومية في الإمارة.