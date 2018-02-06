عادل الزمر: معرض "سايت مي" يشهد مشاركة نخبة من الخبراء

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال عادل الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً للشارقة 24: "يعتبر "سايت مي" المعرض الوحيد في المنطقة، الذي يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المخصصة للمكفوفين والمعاقين بصرياً، وفيما لن تغيب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عن المعرض، ينتظر مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في هذا المجال لاستعراض أحدث التقنيات والحلول ذات الصلة".

وأضاف الزمر: "سيقيم معرض "سايت مي" ورشات عمل يشارك فيها خبراء من دول متعددة؛ وستتطرق للمشاكل التي يواجهها المعاقون بصرياً، وتتيح فرصة متميزة لتبادل الأفكار والتجارب، بما من شأنه التأثير إيجابياً على حياة المعاقين بصرياً والمجتمع بشكل عام".

وأكد أنه المعرض الوحيد في المنطقة المعني بتقنية الإعاقة البصرية والموجه للمهتمين بالتقنيات التعويضية للمكفوفين وضعاف البصر، وسيشكل مقهى الحوار في الظلام واحداً من أنشطة الاستقطاب الرئيسية في المعرض، ويعد من أكثر التجارب العالمية المغيّرة للحياة تشويقاً، حيث يتم توجيه الزوار عبر مرشدين مكفوفين في عتمة ظلام مطلق.