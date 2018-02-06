"الشارقة الخيرية" توفد 600 من محدودي الدخل إلى العمرة

الشارقة 24:

غادرت بعثة جمعية الشارقة الخيرية أرض الدولة إلى المملكة السعودية وعلى متنها 600 معتمر من الأسر والعمال ذوي الدخل المحدود لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن مشروعها السنوي "تيسير عمرة"، الذي تنفذه للعام السادس بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وقال عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي: "أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملتها السادسة من مشروع تيسير عمرة، ضمن المشاريع التي تنفذها الجمعية بشكل منتظم على مدار العام، ليستفيد بها هذا العام 600 مستفيد من العاملين محدودي الدخل، العاملين بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة داخل الإمارة، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار مساعي الجمعية نحو تحقيق حلم الكثيرين من غير المقتدرين مادياً لأداء مناسك العمرة".

وأشار أن لجنة تلقي الطلبات قامت خلال الأيام الماضية بدراسة كافة الطلبات بشكل دقيق، وفي إطار من الموضوعية والشفافية المعهودة بالجمعية للوقوف على الحالات المستحقة فقط، ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الجمعية من قبل، موضحاً أن الحملة شملت توفير تأشيرات السفر و9 حافلات حديثة ومكيفة لنقل المعتمرين، بجانب إجراء حجوزات الإقامة في فنادق قريبة من الحرم مع التكفل بنفقات المعتمرين كاملة خلال الرحلة ذهاباً وإياباً، لتهيئة جو من البهجة لضيوف الرحمن في بيته الحرام.

وأوضح بن خادم أن برنامج الرحلة يمتد حتى 10 أيام ليتمكن المعتمرون من زيارة المقدسات الإسلامية في المدينة المنورة، ومن ثم الانتقال لأداء الشعائر المعظمة في مكة المكرمة.