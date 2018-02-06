"سياحة الشارقة" تستهدف الكفاءات الشابة خلال "المعرض الوطني للتوظيف"

الشارقة 24:

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في المعرض الوطني الـ 20 للتوظيف المقام في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 7 - 9 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار حرصها على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها من مختلف النواحي الإدارية والفنية، انسجاماً مع سياسة التوطين في دولة الإمارات الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية ورفع نسبة استقطاب العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة": "يكتسب المعرض أهميّة متزايدة سنوياً كونه يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب الإماراتي وخاصة فئة الخرجين الجدد، ويسهّل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي، ونعمل في الهيئة ضمن استراتيجية ورؤية واضحة تؤكد على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونسعى من خلالها الاستغلال الأمثل للكوادر الوطنية ونحرص على استقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية، فضلاً عن تنميتها وتأهيلها واستثمارها بطريق مثمرة باعتبارها أولوية قسوة."

وأضاف المدفع: "وصلت نسبة المواطنين في الهيئة إلى 60% بنمو 15% خلال العامين الماضيين، مما يعكس حرص الهيئة على توظيف الكوادر الوطنية بما يعزز مشاركتها في القطاع السياحي، حيث نقوم بتطوير وتدريب المواطنين لا سيّما الكوادر الشابة وتعريفهم بقطاع السياحة والسفر والضيافة، وزيادة التوعية حول أهميّة هذا القطاع كونهم يعكسون الصورة الحقيقة لهوية الإمارة الثقافية أمام زوّارها من مختلف الشعوب والجنسيات لتعريفهم على العادات والتقاليد والمقومات السياحية والتراثية والعائلية التي تتميز بها."