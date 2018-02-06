العميد بن عامر يترأس اجتماع فريق الابتكار

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة اجتماع فريق عمل الابتكار لشهر الإمارات للابتكار، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بحضور الاستاذ أحمد مساعد السويدي من دائرة التنمية الاقتصادية وعضو اللجنة المنظمة والأستاذة خلود الياس عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، والعقيد عبد العزيز النومان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وفريق عمل الابتكار بشرطة الشارقة.

في بدايـة الاجتماع رحب سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة بالحضور، معرباً عن تمنياته للفريق بالنجاح في إنجاز المهام الموكلة إليه، والخروج بأفكار خلاقة ومبادرات تعكس عمق الاهتمام الذي تبديه مؤسسات المجتمع في دفع مسيرة الابتكار، انطلاقاً من تطلعات قيادتنا الرشيدة التي عبرت عنها من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق رؤية 2021، وطالب العميد بن عامر أعضاء الفريق ببذل أقصى طاقاتهم للخروج بنتائج متميزة تليق بإمارة الشارقة وموقعها ومكانتها كإحدى أبرز حاضنات الابتكار والإبداع في مجتمعنا من خلال ما تتبناه من توجهات ثقافية وفكرية ومعرفية تدعم هذه التوجهات.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور الهامة المتعلقة بعمل الفريق والخطط الموضوعة، وتوزيع المهام بين أعضاء الفريق، وسبل تذليل كافة المعوقات والعقبات، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الاجتماع وجه نائب قائد عام شرطة الشارقة بضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إنجاح عمل الفريق وتوفير كافة المقومات التي تدعم جهوده.