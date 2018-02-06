مدير "المؤسسة العقابية بالشارقة" يكرم أحد موظفي الدفاع المدني

الشارقة 24:

بناءً على توجيهات العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، كرّم العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة الرقيب حمد عارف صندل بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة "مركز سمنان"، بحضور العقيد عبد الله ابراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم مروان بو عفراء مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بالإنابة، والرائد سعيد الظهوري من إدارة مراكز الدفاع المدني، والنقيب سلطان الحمادي ضابط مركز سمنان للدفاع المدني

ويأتي التكريم تقديراً لجهود المذكور وتفانيه في العمل بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث كان يقوم ببعض مهام العمل الموكل إليه.

وقال العقيد أحمد شهيل مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص كل الحرص على تكريم وتشجيع كافة الأفراد الذين يقومون بتأدية مهام عملهم بإخلاص، وتحفيزاً لهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء.

ومن جانبه عبر المكرم عن بالغ شكره وتقديره على هذا التكريم، وعلى دور القيادة العامة لشرطة الشارقة المستمر في تقدير العطاء والتفاني في العمل.