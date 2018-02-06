"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة الشؤون الإسلامية الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته العاشرة، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة يناقش المجلس سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة بحضور عبد الله خليفه يعروف السبوسي مدير الدائرة والمهندس عبد الكريم أحمد الحوسني مدير إدارة بناء ورعاية المساجد وعمر محمد البدواوي مدير مكتب الدائرة بالمنطقة الشرقية والدكتور سالم محمد الدوبي رئيس قسم الوعظ ومروان محمد الحمادي رئيس قسم الشؤون الادارية وحارب محمد الرميثي مدير مكتب رئيس الدائرة.