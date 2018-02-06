حاكم الشارقة يكشف عن أول مسكوكة إسلامية مغولية تدخل متحف الحضارة الإسلامية

الشارقة 24 – أحمد البيرق:

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن أول مسكوكة إسلامية مغولية تدخل متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وهي عبارة عن عملة فضية سكت في بغداد بعد الاحتلال المغولي للدولة العباسية عام 656 للهجرة الموافق 1258 للميلاد.

وبحسب توجيهات سموه، ستضاف المسكوكة إلى مجموعة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من المسكوكات الإسلامية ضمن أقسام متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

ويظهر على المسكوكة من الجهة اليمنى – العليا – ( قاان – الأعظم – هولاكو ايلخان – المعظم ) بينما يظهر عليها من الجهة اليسرى – السفلى – ( لا إله إلا الله – وحده لا شريك له – محمد رسول الله ).

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أن (قاان) الممهور على المسكوكة هو أوكتاي قاان بن جنكيز خان الذي تربع على العرش المغولي في عام 626 للهجرة بعد وفاة والده، أما (هولاكو ايلخان) فهو هولاكو بن تولي بن جنكيز خان، و (ايلخان) هو ما لقب به هولاكو والملوك الذين حكموا إيران من بعده وهو مؤسس دولة المغول الإيلخانية في إيران.