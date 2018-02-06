"الشارقة الإسلامي" يشارك في المعرض الوطني للتوظيف الأربعاء

الشارقة 24:

يشارك مصرف الشارقة الإسلامي في المعرض الوطني الـ 20 للتوظيف، الذي تنطلق أعماله، الأربعاء، ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، مركزاً على استقطاب الكوادر الوطنية وأصحاب المواهب من كافة التخصصات المالية والمصرفية للعمل في المصرف، وذلك تحت شعار "أكثر من مجرد مصرف".

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقوم المصرف من خلال جناحه في المعرض، بتسليط الضوء على ما يوفره من بيئة عمل جاذبة، ذات ميزات مالية تنافسية وتطور مهني مستمر، للكوادر الوطنية المؤهلة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تتيح لهم تنمية وتطوير قدراتهم والمشاركة الفاعلة في قيادة العمل المصرفي بكفاءة عالية.

وقالت فضيلة المرزوقي، مساعد نائب رئيس التوظيف والتوطين في مصرف الشارقة الإسلامي: "يسعدنا المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف، الذي تحول على مدى 20 عاماً، إلى منصة لاكتشاف أصحاب المواهب من الكوادر الوطنية المؤهلة والراغبة في العمل بالقطاع المصرفي، وسنعمل على تقديم الفرص الوظيفية المناسبة للخريجين الجدد، ولأصحاب الخبرات في العمل المصرفي".

وأشارت المرزوقي إلى أن المصرف يقدم العديد من البرامج التأهيلية للخريجين الجدد، تتضمن إعدادهم وتدريبهم على كافة مجالات العمل المصرفي مثل برنامج رواد ومسار وغيرها، والتي تتيح للكفاءات المواطنة شغل الوظائف المختلفة في المصرف، وتمنحهم فرصة الوصول إلى أعلى المناصب القيادية ضمن استراتيجية التوطين التي يعمل المصرف على زيادتها وتعزيزها بشكل مستمر.

ويلعب المعرض الوطني للتوظيف دوراً استراتيجياً في تسهيل توظيف الخريجين الإماراتيين في مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات على مدى 20 عاماً، حيث شكل منصة موثوقة للشباب الإماراتي لتقديم العديد من الفرص التي تتناسب مع تعليمهم ومهاراتهم وتطلعاتهم، وتعريفهم على الوظائف المتاحة في سوق العمل.