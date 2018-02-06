نادي سيدات الشارقة يفتح باب التسجيل لـ "تحدي الألوان"

الشارقة 24:

أعلنت إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، عن فتح باب التسجيل أمام السيدات والفتيات الراغبات بالمشاركة في الفعالية الرياضية "تحدي الألوان للسيدات"، التي تنظمها الإدارة في 23 فبراير الجاري، في حديقة البطائح للسيدات، بهدف تعزيز وعي السيدات بأهمية ممارسة الرياضة، وإبراز الدور الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الإنسان.

وتتضمن الفعالية التي يأتي تنظيمها برعاية أصباغ ناشونال، ومستشفى الزهراء بالشارقة، العديد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية بينها جلسة زومبا، بجانب فتح المجال لخوض غمار رياضات التحدي، والاستمتاع بالألوان في الهواء الطلق، وللسيدات الراغبات بالمشاركة فإن تذاكر الفعالية تتوفر حالياً في نادي سيدات البطائح، ونادي سيدات الذيد، ونادي سيدات المدام، ونادي سيدات مليحة، ونادي سيدات الثميد، ونادي سيدات الحمرية.

وفي هذا الصدد قالت آمنة الشناصي، مدير إدارة فروع نادي سيدات الشارقة: "يأتي تنظيمنا لهذه الفعالية تماشياً مع حرصنا في إدارة فروع نادي سيدات الشارقة على صحة السيدات والفتيات، والعمل على توفير منصات رياضية لهن، وزيادة الوعي بأهمية تبنيهن أنماط الحياة الصحية، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مما يكفل لهن التمتع بالصحة النفسية والجسدية، وندعو جميع سيدات المنطقة الوسطى إلى المشاركة في الفعالية والاستمتاع بأنشطتها".

ويعد نادي سيدات الشارقة أحد أكثر المراكز الترفيهية الخاصة بالسيدات تفرداً في دولة الإمارات، إذ يعتمد مستويات عالية من الخدمة الرفيعة، وتم تجهيزه بمجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات، الأمر الذي استحق معه أن يُوصف بالأفضل من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وفي إطار الرؤية التطويرية والتحديثية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تم تأسيس فروع للنادي في مختلف مناطق إمارة الشارقة، لتتشكل باقة من 10 فروع، موزعة في المنطقتين الشرقية والوسطى، وهي نادي سيدات خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ووادي الحلو، والذيد، والمليحة، والبطائح، والحمرية، والثميد، والمدام.