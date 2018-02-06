"مالية الشارقة" تربط المكتبة العامة بنظام الإيصال الذكي "تحصيل"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن ربط مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، بنظام الإيصال الذكي "تحصيل"، لتكون أول جهة ثقافية في الإمارة تستخدم هذا النظام المتطور الذي يتيح دفع رسوم المعاملات، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة.

وبفضل تطبيق نظام "تحصيل" أصبح بإمكان المتعاملين مع مكتبة الشارقة العامة دفع رسوم الاشتراك السنوي إضافة إلى رسوم الخدمات الأخرى المقدمة من المكتبة، باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر أو بطاقة "تحصيل"، وهو ما يوفر قنوات دفع متعددة تتلاءم مع روح العصر، وتقدم تجربة سهلة وسريعة لجميع فئات المتعاملين، في أي وقت ومن أي مكان.

وحرصت دائرة المالية المركزية على تصميم بطاقة تحصيل خاصة بمكتبة الشارقة العامة، وتحمل شعار المكتبة تأكيداً على التزام الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وإبراز هويتها المؤسسية على البطاقات الخاصة بهذا النظام المبتكر.

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة: "يعد نظام تحصيل من أفضل الأنظمة المالية الذكية التي تتيح دفع رسوم المعاملات باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة، وتم إطلاق هذا النظام وتطويره تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز التنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتحول لأنظمة إلكترونية مترابطة ضمن توجهات الحكومة الذكية".

وأكد الصايغ على حرص دائرة المالية المركزية على ربط جميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بهذا النظام، وخصوصاً المؤسسات العلمية والثقافية، بما يسهم في التسهيل على المتعاملين وتحقيق السعادة لهم، مشيداً بجهود مكتبة الشارقة العامة في تنفيذ وإنجاز جميع إجراءات تطبيق النظام خلال وقت قياسي، وتعاونها المستمر مع الدائرة لتوفير مزيد من الخدمات المالية المبتكرة.

من ناحيتها ثمنت سعادة سارا المرزوقي، مدير إدارة المكتبات العامة بهيئة الشارقة للكتاب، هذه الخدمة الجديدة التي توفر خيارات دفع إضافية للمتعاملين مع المكتبة، فيما يتعلّق برسوم الاشتراك والخدمات، وهو ما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويتيح لهم الاستفادة بشكل أسرع من خدمات استعارة الكتب، وتصوير الوثائق، وحجز القاعات، وما إلى ذلك من خدمات، مشيرة إلى أن المكتبة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية والذكية للتسهيل على المتعاملين.