العربية للطيران تضيف غروزني إلى وجهاتها في روسيا

الشارقة 24:

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق وجهة غروزني الجديدة، لتبدأ تسيير رحلاتها إلى عاصمة جمهورية الشيشان الروسية اعتبارًا من 20 إبريل المقبل.

وبذلك يتم توسيع شبكة وجهات العربية للطيران إلى روسيا، التي ضمت مؤخراً رحلات جديدة إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية تسير الناقلة رحلاتها المنتظمة إليه، لتشمل مدينة غروزني في إبريل 2018.

وسيتم تشغيل الرحلات بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، حيث تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 13:00 بعد الظهر لتحط في مطار غروزني الدولي في الساعة 16:10 عصراً بالتوقيت المحلي، بينما تقلع رحلة العودة في تمام الساعة 17:15 لتصل إلى الشارقة في الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يشكل توسيع شبكة وجهاتنا إلى روسيا، لتشمل غروزني، جزءًا هاماً من التزام شركتنا المستمر تجاه عملائنا لتوفير وجهات جديدة وفريدة لقضاء العطلات وبأسعار معقولة، وستوفر هذه الرحلة فرصة استكشاف مدينة غروزني والتعرف على التاريخ والثقافة الغنية لهذه المدينة، ويضاف هذا المسار الجديد إلى شبكة وجهاتنا الحالية في روسيا التي تشمل موسكو وتساهم في مهمتنا الرامية إلى بناء شبكة متنامية من الوجهات، بما يوفر لعملائنا تجربة سفر عالية الجودة وبتكلفة معقولة".