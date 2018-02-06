بتكلفة 37 مليون درهم... "طرق الشارقة" تطور ميدان سعيد محمد المدفع

الشارقة 24:

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق السعادة للجميع، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بتوفير السلامة والرفاهية للقاطنين والزوار، وانسيابية تنقلاتهم، ومن المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وعنايته الدائمة بتطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة، أعلن سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن خطة الهيئة لتطوير ميدان سعيد محمد سعيد المدفع وتحويله إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية حديثة بتكلفة 37 مليون درهم، علماً بأن مدة تنفيذ المشروع ستستغرق 12 شهراً.

وقال السويجي: إن المشروع جاء استكمالاً لمشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة التي تنفذها الهيئة وتضعها ضمن خطتها الاستراتيجية، وهو يعد جزء من الحلول المتكاملة التي تم وضعها للتعامل مع الازدحامات المرورية، وبما يدعم انسيابية حركة السير وتوفير حركة مرورية آمنة بشبكة الطرق الداخلية بالإمارة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق، لا سيما أن الهيئة أنجزت عدد من المشاريع الضخمة التي كان لها دور كبير في التخفيف من حدة التكدس المروري في الشارقة.

وتفصيلاً قال السويجي: أن الميدان يتوسط منطقتي الدراري والطرفا، والمناطق الصناعية 12 و13، وتشمل أعمال التطوير إزالة الميدان بالكامل والطرق المزدوجة المؤدية إليه من الاتجاهات الأربعة، بواقع (950 متر) للطريق المؤدي إلى المدينة الجامعية، و400 متر لشارع الشيخ عبد الله بن سلطان القاسمي، و300 للشارع الصناعي الرابع، فضلاً عن حارة إضافية شاملة الجزئية المتصلة بشارع الشيخ خليفة بن زايد بواقع 600 متر، لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع ولتوزيع الحركة بصورة مثلى عند منطقة التقاطع، و سيتم توسعة الطرق عند منطقة التقاطع لتتكون من 3 حارات لمواصلة السير في نفس الاتجاه، بالإضافة لحارات أخرى لمواصلة السير في اتجاه اليسار وحركة الالتفاف. أيضاً يشتمل المشروع على تعديل مسارات أو حماية خطوط الخدمات المتعارضة بالإضافة لأعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.