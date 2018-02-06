ضم كبار السن لعضوية "مجالس الضواحي" بالشارقة

الشارقة 24:

كشف سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عن إصدار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (2) لسنة 2018 بتعديل القرار رقم (25) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.

وأوضح أن القرار يتضمن مراعاة أن تمثل الفئة الاجتماعية من كبار السن (60سنة فأكثر) بممثل واحد على الأقل في تشكيل مجالس الضواحي، يأتي ذلك تحقيقاً لإحدى الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمتابعة انضمام إمارة الشارقة للشبكة الدولية للمدن المراعية للسن، مشيراً إلى أن الدائرة ستقوم بالبدء في إجراء إضافة شخصيات من كبار السن لعضوية مجالس الضواحي الخمسة لديها مغيدر وواسط ومويلح والرحمانية والخالدية.

وأوضح خميس السويدي بأن هذا الإجراء يأتي تحقيقاً لإحدى المحاور الرئيسية الخاصة بمتطلبات الشبكة الدولية للمدن المراعية للسن وذلك من خلال محور خدمات تتسم بالاحترام والإدماج لكبار السن وذلك بتمكين هذه الفئة من الاندماج في المجتمع بشكل أكبر والاستفادة من خبراتهم، وأشار إلى أن وجود هذه الفئة ضمن مجالس الضواحي سيعزز من دورها؛ لما لديهم من خبرات وممارسات اكتسبوها على مدار سنوات خدمتهم العملية.

وتقوم دائرة شؤون الضواحي والقرى بجانب عدد من الجهات والدوائر الحكومية المختلفة بالشارقة على تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج والأنشطة الخاصة بمتطلبات الشبكة الدولية للمدن المراعية للسن بالتنسيق مع المكتب التنفيذي التابع للجنة العليا لمتابعة انضمام إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

كما تضمن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (2) لسنة 2018 بأن تكون مدة رئاسة مجلس الضاحية سنتين يتم بعدها إعادة انتخابه أو انتخاب رئيس جديد للمجلس.