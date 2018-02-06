مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى يعقد اجتماعه بالذيد

الشارقة 24:

أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات لتعزيز ما أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2018 "عام زايد"، وأشار إلى أن مجمل الفعاليات التربوية من شأنها أن تجسد لمعاني الوفاء لرجل العطاء.

وشدد المجلس على أهمية هذه المبادرة الوطنية التي تقام احتفاء بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد مؤسس الدولة وباني اتحادها وإنجازاتها وعكس ذلك في نفوس الطلبة وترسيخ ما أرساها مؤسس الدولة من إنجازات شامخة وإبراز زايد كقائد معطاء لشعب الإمارات بشكل خاص وشعوب العالم أجمع وتعريف الطلبة بإنجازاته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، مساء الأحد، بمقر المجلس في مدينة الذيد، برئاسة راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، وبحضور الدكتور علي سالم الطنيجي نائب رئيس المجلس وسعيد عبيد بالليث المدير التنفيذي للمجلس وعلي سيف النداس أمين السر والدكتور محمد عبد الله بن هويدن عضو المجلس ومهير عبيد الخيال عضو المجلس وراشد القابض عضو المجلس وسيف بن رويجدة عضو المجلس.

وأشاد المجلس بنجاح محاضرته التي نظمها بعنوان زايد قصة قائد ودولة ألقاها معالي الوزير زكي نسيبة.