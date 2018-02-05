"الشارقة لصعوبات التعلم" ينظم مشروع الاستكشاف مارس المقبل

الشارقة 24:



عقد مركز الشارقة لصعوبات التعلم، الذي يعمل بإشراف مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اليوم الاثنين مؤتمراً صحافياً في مقره بضاحية واسط، للتعريف ببرنامج مشروع الاستكشاف الذي سينظمه في الفترة من 25 مارس لغاية 5 أبريل المقبل بالتعاون مع كلية بيكن الأميركية.



وأكدت الأستاذة هنادي السويدي مدير المركز، أن باب التسجيل المبكر في المشروع مفتوح أمام الطلبة ذوي صعوبات التعلم ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و22 سنة، كما أكدت أن نسبة الخصم التي سيحصل عليها المشاركون في التسجيل المبكر تصل إلى 50%.



وقالت السويدي خلال المؤتمر: "يهدف المشروع إلى توعية الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالسمات الأساسية للدراسة الجامعية وتدريبهم على التفكير النقدي والطرق الفعالة للتكيف، وتعليمهم أساليب التعلم المختلفة، بالإضافة إلى توعية أولياء أمور الطلبة وتنظيم دورات توجيهية وتدريبية لهم.



وأوضحت أن المشروع الذي يستمر لـ 10 أيام سيشهد 30 ورشة عمل بمعدل ثلاث ورش في اليوم الواحد ستركز على مهارات الدراسة لدى الطلبة ومساعدة أولياء الأمور على فهم حالات أبنائهم بدقة، كما تصاحب البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة والرحلات الترفيهية.



وأشارت السويدي، إلى أن عدد الطلاب المتوقع استقبالهم في البرنامج لن يتجاوز الـ 40 من الذكور والإناث حيث سيتم تقييمهم من قبل مركز الشارقة لصعوبات التعلم للتأكد من أن كل طالب يمكنه أن يستفيد بشكل مناسب من منهج المشروع.



ودعت أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى تسجيل أبنائهم في البرنامج للاستفادة من ورش العمل والأنشطة التي سيتم تنظيمها مشيدة بمذكرة التفاهم التي وقعتها في مارس 2017 مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وكلية بيكن الأميركية، بهدف تقديم برامج ودورات تخصصية للكوادر العاملة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، سواء تلك التي تم تنفيذها في العام الماضي أو التي تم الاتفاق على هيكلتها هذا العام.



كما أشادت بالتعاون المثمر بين المركز والجهات الداعمة لبرنامج مشروع الاستكشاف، وتوجهت بالشكر إلى تلك الجهات وهي، مراكز الناشئة، ومفوضية مرشدات الشارقة، وهيئة متاحف الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم، وشرطة الشارقة، ومجموعة شباب الشارقة للعمل التطوعي، وشركة خطوة، ومركز شباب الشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية.



جدير بالذكر أن عدد الطلبة المسجلين في مركز الشارقة لصعوبات التعلم الذي يضم مجموعة من أفضل الاختصاصيين العاملين في المجال تجاوز منذ افتتاحه عام 2016 الـ 300 طالب، وسيبقى المركز حريصاً على تعزيز علاقته وتعاونه مع مراكز صعوبات التعلم وغيرها من المؤسسات العاملة في نفس المجال داخل الدولة وخارجها.