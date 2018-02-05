في مبادرة إنسانية كريمة

وفد من "العلاقات العامة" بشرطة الشارقة يعود مريضاً من منتسبيها

  • الإثنين 05, فبراير 2018 في 7:46 م
  • وفد شرطة الشارقة مع المساعد أول عبد اللطيف القاضي
    وفد شرطة الشارقة مع المساعد أول عبد اللطيف القاضي
زار وفد من شرطة الشارقة ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، برئاسة المقدم محمد سعيد الظهوري، المساعد أول عبد اللطيف القاضي من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، للاطمئنان على حالته الصحية.

الشارقة 24:

قام وفد من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، برئاسة المقدم محمد سعيد الظهوري وعدد من صف الضباط، بزيارة المساعد أول عبد اللطيف القاضي من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة للاطمئنان على حالته الصحية.

ونقل الوفد خلال الزيارة، تحيات القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي وجميع العاملين، متمنين له الشفاء العاجل وعودته لممارسة عمله في القريب العاجل.

وبدوره، عبر المساعد أول عبد اللطيف القاضي عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة واللفتة الإنسانية الكريمة التي تدل على أواصر المودة والألفة التي تجمع العاملين بالقيادة.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن العديد من الزيارات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمختلف منتسبيها ومشاركتهم لمناسباتهم المختلفة والاطمئنان عليهم في مختلف الظروف.