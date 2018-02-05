وفد من "العلاقات العامة" بشرطة الشارقة يعود مريضاً من منتسبيها

الشارقة 24:



قام وفد من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، برئاسة المقدم محمد سعيد الظهوري وعدد من صف الضباط، بزيارة المساعد أول عبد اللطيف القاضي من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة للاطمئنان على حالته الصحية.



ونقل الوفد خلال الزيارة، تحيات القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي وجميع العاملين، متمنين له الشفاء العاجل وعودته لممارسة عمله في القريب العاجل.



وبدوره، عبر المساعد أول عبد اللطيف القاضي عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة واللفتة الإنسانية الكريمة التي تدل على أواصر المودة والألفة التي تجمع العاملين بالقيادة.



وتأتي هذه الزيارة، ضمن العديد من الزيارات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمختلف منتسبيها ومشاركتهم لمناسباتهم المختلفة والاطمئنان عليهم في مختلف الظروف.