شرطة "المنطقة الشرقية" تنظم ورشة المنهج العلمي لاستشراف المستقبل

الشارقة 24:



ضمن أسبوع الإثراء المعرفي بالمنطقة الشرقية، نظمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ورشة عمل حول المنهج العلمي لاستشراف المستقبل ودوره في دعم اتخاذ القرار بالتركيز على أداة للتخطيط بالسيناريو، وذلك لمناقشة واستعراض أدوات وتقنيات استشراف المستقبل، للوصول إلى أعلى مستوى من التميز في الخدمات الشرطية والأمنية والعمل على تطويرها مستقبلاً.



عقدت الورشة بحضور العميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة الشاملة، وعددٍ من الضباط وصف الضباط والأفراد.

قدم الورشة الدكتور نواف وبدان الجشعمي من مركز بحوث الشرطة، موضحاً خلالها منهجيات استشراف المستقبل المختلفة وفهم المستقبل من خلال النظريات المتعارف عليها والتقنيات والأدوات المستخدمة في عملية استشراف المستقبل كالاستشراف بالسيناريوهات، ومعرفة الاحتمالات واكتشاف المشكلات المتوقع حدوثها للاستعداد لمواجهتها واكتشاف القدرات والطاقات الكامنة، وتوظيف المعطيات العلمية والتقنية ، وبلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة لترشيد عملية المفاضلة بينها، والمساعدة في توفير قاعدة معرفية يمكن لمتخذي القرار على ضوئها تحديد اختياراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم عملية الإبداع والابتكار وتحسين عملية صنع القرار والآثار المترتبة عليه.



كما تطرق المحاضر الجشعمي إلى شرح آلية تحديد المواجهات الأمنية المستقبلية للعمل الجنائي والمروري والمحركات المستقبلية التي تؤثر على العمل مستقبلاً من أجل وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية للوضع الأمني قريبة وبعيدة المدى، بهدف إيجاد الأُطر الموحدّة تجاه العمل الأمني مما يسهّل على العاملين في كافة المجالات مواجهات هذه المخاطر.



في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية تطبيق منهجية استشراف المستقبل للحضور، واستخدام الأساليب العلمية المتقدمة، وإتباع الإرشادات في اتخاذ القرارات والخطوات المستقبلية واستغلال أفضل الفرص المستقبلية للتصدي لها.