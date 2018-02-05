"موارد الشارقة" تعلن برامجها التدريبية لموظفي الحكومة لشهر فبراير

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن البرامج التدريبية والتأسيسية لموظفي حكومة الشارقة في المنطقة الشرقية لشهر فبراير الحالي، والتي تنفذها الدائرة لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث سيتم تنفيذ 10 دورات تدريبية هي: وسائل زيادة ثقة الجمهور في المؤسسة، والتسامح الوظيفي مفاهيم وتطبيقات، وصناعة البيئة الوظيفية السعيدة، والمفاهيم الأساسية لتطبيق الأمن الغذائي، وصناعة القرارات الاستراتيجية، والمهارات الإدارية المتكاملة للموظفين الإداريين، ومهارات الاتصال الإقناعي والتأثير في الرأي العام، وكتابة الرسائل والتقارير ومحاضر الاجتماعات، وبناء وقيادة المؤسسة الابتكارية، والمحاسبة الحكومية، بينما ستنفذ برنامجين تأسيسيين: الدبلوم المهني في القيادات الحكومية ودبلوم مسرعات التميز الحكومي.